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Общество
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В Госдуму внесли проект о запрете иноагентам учреждать СМИ

В Госдуму внесен законопроект о запрете иноагентам быть учредителями СМИ
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Depositphotos

Депутат Госдумы Динар Гильмутдинов и Госсобрание Башкортостана внесли законопроект, запрещающий лицам со статусом иностранного агента учреждать СМИ и юридические лица для производства информационной продукции. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на закрытие правовой лазейки: действующие ограничения (например, запрет на создание контента для детей) можно обойти через учреждение издательств или медиакомпаний. Авторы считают, что это защитит информационный суверенитет России.

19 мая депутат Владимир Кошелев сообщил, что до конца весенней сессии в Госдуму планируют внести законопроект, который позволит направлять гонорары артистов-иноагентов на помощь Донбассу и участникам СВО. Сейчас, по словам Кошелева, существует схема, по которой иноагент может «передать права» за символическую сумму третьим лицам и продолжать получать доход в обход правил.

С 1 марта в России действует закон о спецсчетах для иноагентов. Снимать деньги с этих счетов можно только после утраты статуса. При этом государство может списывать средства в счёт долгов, штрафов или алиментов.

Ранее Госдума одобрила закон против релокантов-нарушителей.

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