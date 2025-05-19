В Госдуму скоро внесут проект о списании гонораров артистов-иноагентов

Законопроект о списании гонораров иноагентов внесут в Госдуму до конца сессии

До конца весенней сессии в Госдуму планируют внести законопроект, который позволит направлять гонорары артистов-иноагентов на помощь Донбассу и участникам СВО. Об этом сообщил ТАСС один из авторов инициативы, депутат Владимир Кошелев.

Сейчас документ рассматривает профильный комитет, его также отправили в правительство для получения отзыва. Кошелев уверен, что уже в мае-июне будет готово положительное заключение.

«Моя позиция в том, что люди, которые предали свою страну, не должны получать деньги наших граждан», — отметил он.

По словам депутата, люди зачастую даже не знают, что их деньги идут артистам с меткой «иноагент».

Законопроект предлагает списывать такие выплаты со спецсчета иноагента и направлять их на восстановление инфраструктуры в Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Часть средств хотят направлять на медпомощь бойцам.

Сейчас, по словам Кошелева, существует схема, по которой иноагент может «передать права» за символическую сумму третьим лицам и продолжать получать доход в обход правил.

В 1 марта в России действует закон о спецсчетах для иноагентов. Снимать деньги с этих счетов можно только после утраты статуса. При этом государство может списывать средства в счёт долгов, штрафов или алиментов.

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