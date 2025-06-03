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Общество
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В бухте Севастополя возобновилось движение транспорта

Рейд в бухте Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта
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Владимир Песня/РИА Новости

В бухте Севастополя открыли рейд спустя три часа. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Движение морского пассажирского транспорта возобновляется», — сказано в сообщении, опубликованном в 18:37 мск.

Рейд перекрыли в 15:34 мск 3 июня. Причины не уточнялись.

3 июня около 9 утра сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто более трех часов. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сообщение о перекрытии опубликовали в 06:08 мск. В 9:13 появилось следующее — о возобновлении движения авто.

Позднее украинские СМИ сообщили о попытке спецслужб страны подорвать опоры Крымского моста.

Ранее в России допустили начало боевых действий в районе Крыма.

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