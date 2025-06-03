В Севастополе временно прекратили движение паромов и катеров

В Севастополе временно прекратил работу морской пассажирский транспорт, включающий в себя катера и паромы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на транспортную дирекцию города.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — указано в сообщении.

Отмечается, что был закрыт рейд в бухте. При этом причины случившегося чиновники не уточняют.

3 июня около 9 утра сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто более трех часов. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сообщение о перекрытии опубликовали в 06:08 мск. В 9:13 появилось следующее — о возобновлении движения авто.

Позднее украинские СМИ сообщили о попытке спецслужб страны подорвать опоры Крымского моста.

Ранее в России допустили начало боевых действий в районе Крыма.