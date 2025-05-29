В России допустили начало боевых действий в районе Крыма

Украина, вероятно, занимается подготовкой крупного контрнаступления, в ходе которого возможны боевые действия в районе Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «Записки ветерана».

«[Украинская армия] начнет контрнаступать настолько, насколько сможет <…> Боевые действия в Крыму перейдут в новую фазу, не только в воздухе, но и на море», — говорится в сообщении.

По мнению авторов «Записок ветерана», Вооруженные силы Украины будут пытаться парализовать работу аэропортов России, а также постараются измотать приграничные районы РФ ударами из ствольной артиллерии.

В публикации подчеркивается, что «тайминг ударов» украинских БПЛА, который продолжается в течение нескольких недель, говорит о том, что «никакого мира не будет».

В начале мая военблогер Михаил Звинчук в своем проекте «Рыбарь» заявил, что командование ВСУ сосредотачивает свои усилия для атак на северо-западной части Крыма, а не на крупных городах в регионе. Отмечается, что FPV-дроны и беспилотники, координирующие ситуацию, совершают попытки атак на радиолокационные станции, пусковые установки зенитных ракетных комплексов, а также зенитные ракетно-пушечные системы российской армии.

По словам Звинчука, такая ситуация опасна тем, что таким образом ВСУ готовят плацдарм для возможной десантной операции в Крыму. Берега на западе и северо-западе полуострова пологие и удобные для высадки, добавил он.

Ранее в Минобороны рассказали о пресечении атаки ВСУ на Крым.