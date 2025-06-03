Движение на Крымском мосту перекрыто более трех часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто уже более трех часов. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Сообщение о приостановке движения опубликовали в 06:07 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

26 мая сообщалось, что очередь из машин на переправе рассосалась спустя 14 часов. Затруднения в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани начались утром 25 мая. В 10:00 в очереди стояли 64 транспортных средства, в последующие часы их количество росло. В итоге полностью проблема исчезла только к полуночи.

16 мая Росавтодор рассказал, что почти 30 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту за семь лет. Также в ведомстве напомнили, что работы по строительству моста длились 27 месяцев, в один из периодов на объекте работали свыше 15 тыс. инженеров и рабочих.

Ранее стало известно, что россияне массово поехали в Крым на майские праздники.