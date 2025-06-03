Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован при теракте в июне, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 июля. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

По версии следствия, с июля 2016 года по август 2022 года Омаров вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан водителями в редакцию местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные деньги на сумму более 695 тысяч рублей.

Кроме того, в 2021 году Омаров совместно с генеральным директором строительной компании и другими лицами незаконно оформил в собственность земельный участок площадью 264 квадратных метра с нежилым зданием стоимостью свыше 2,4 миллиона рублей, позднее легализовав имущество через подставное лицо.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее троих фигурантов дела о подготовке терактов в Дагестане внесли в список террористов.