Трое фигурантов дела о подготовке терактов в Дагестане внесены в список террористов

Росфинмониторинг внес троих фигурантов уголовного дела о подготовке терактов в Дагестане в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о Магомеде, Халиде и Зауре Магомедовых, которых в июле арестовали по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ. По данным следствия, они вступили в организованную преступную группу для совершения взрывов и поджогов в Дагестане.

Также в реестр террористов и экстремистов внесен сын экс-главы Сергокалинского района Осман Омаров, ликвидированный правоохранителями в ходе теракта в Дагестане 23 июня.

В Дербенте и Махачкале 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги, а также пост ДПС. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ликвидированы пятеро нападавших. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном приобретении, хранении и перевозке, а также о хищении огнестрельного оружия.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество «Джамаат».