В Дагестане введен режим КТО. Онлайн

19:46

В Дербенте в ходе нападения на церковь Покрова Пресвятой Богородицы был убит настоятель протоиерей Николай Котельников. Об этом «Газете.Ru» сообщила жительница Дербента Анастасия (имя изменено) со ссылкой на супругу священнослужителя.

«К сожалению, я нахожусь не в Дербенте. Но моя мама очень близка с семьей батюшки. Буквально сегодня она тоже была в церкви, но успела уйти до этих событий. После информации об убийстве батюшки позвонила матушке, чтобы узнать, правда или нет. Она сказала, что за 20 минут до этих событий вышла в магазин, а когда вернулась там уже была перестрелка. Ей сообщили, что батюшка был убит. Другой информации у меня, к сожалению, нет. Но речи о том, что он жив — тоже нет», — рассказала Анастасия.