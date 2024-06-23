В Дагестане введен режим КТО. Онлайн

В нападении на Махачкалу участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы, сообщает «База».
«Предварительно, именно они были ликвидированы», — пишет Telegram-канал.
⚡️ Шесть сотрудников правоохранительных органов убиты, 12 ранены в Дагестане, сообщили РИА Новости в МВД региона.
Еще троих боевиков ищут в Дербенте, сообщает Mash.
«Предварительно, они передвигаются по городу пешком. Один из злоумышленников открыл огонь по полицейским недалеко от центральной площади», — пишет Telegram-канал.
Двое боевиков задержаны в Махачкале — «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах
⚡️ Режим контртеррористической операции введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте, сообщил НАК.
В Дербенте опять слышна стрельба, сообщает Baza. «Очевидцы сообщают о перестрелке на улице Таги-Заде», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Информация о том, что в Дербенте убит второй священнослужитель, не подтверждена — МВД по Республике Дагестан
Оперативный штаб создан после стрельбы в Дербенте и Махачкале, объявлен план «Перехват», сообщил глава республики Сергей Меликов.
Один человек убит, еще трое получили ранения в результате стрельбы близ КПП на росийско-абхазской границе, сообщили в Управлении внутренних дел Гагрского района Абхазии.
В Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили в НАК.
⚡️ Двое нападавших в Дагестане ликвидированы, сообщает МВД Дагестана.
«Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями», — говорится в сообщении ведомства.
⚡️ Еще одна перестрелка произошла на границе Абхазии и России, есть погибший и раненые, все участники — граждане Абхазии, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главу МВД республики
СК возбудил дело о теракте по фактам вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте, сообщили в ведомстве.
В Дербенте в ходе нападения на церковь Покрова Пресвятой Богородицы был убит настоятель протоиерей Николай Котельников. Об этом «Газете.Ru» сообщила жительница Дербента Анастасия (имя изменено) со ссылкой на супругу священнослужителя.
«К сожалению, я нахожусь не в Дербенте. Но моя мама очень близка с семьей батюшки. Буквально сегодня она тоже была в церкви, но успела уйти до этих событий. После информации об убийстве батюшки позвонила матушке, чтобы узнать, правда или нет. Она сказала, что за 20 минут до этих событий вышла в магазин, а когда вернулась там уже была перестрелка. Ей сообщили, что батюшка был убит. Другой информации у меня, к сожалению, нет. Но речи о том, что он жив — тоже нет», — рассказала Анастасия.
❗️ Убиты священник в церкви в Дербенте и охранник церкви в Махачкале, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Хадулаев.
⚡️ Один полицейский убит, шестеро ранено в результате нападения неизвестных на пост ДПС в Махачкале – МВД Дагестана
Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле «Фольксваген Поло» белого цвета с госномером 921 — МВД Дагестана
⚡️ Один полицейский погиб, один ранен в результате обстрела синагоги и церкви в Дербенте, сообщило МВД Дагестана.
«По информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», — говорится в сообщении.