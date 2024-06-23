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В Дагестане введен режим КТО. Онлайн

Серия нападений террористов в Дагестане — онлайн-трансляция

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Неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Еще одно нападение совершено на пост ДПС в Махачкале. По данным МВД, погибли шестеро полицейских, еще 12 ранены. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Махачкале ликвидированы двое подозреваемых, еще двое задержаны. В републике введен режим КТО. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:33

В нападении на Махачкалу участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы, сообщает «База».

«Предварительно, именно они были ликвидированы», — пишет Telegram-канал.

20:31

Идет розыск черной «Лады Веста» с госномером «Н 075 УТ 05» — МВД по Дагестану

20:30

⚡️ Перестрелка в Дербенте возобновилась — МВД по Республике Дагестан

20:27

⚡️ Шесть сотрудников правоохранительных органов убиты, 12 ранены в Дагестане, сообщили РИА Новости в МВД региона.

20:25

Еще троих боевиков ищут в Дербенте, сообщает Mash.

«Предварительно, они передвигаются по городу пешком. Один из злоумышленников открыл огонь по полицейским недалеко от центральной площади», — пишет Telegram-канал.

20:23

Двое боевиков задержаны в Махачкале — «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

20:21

⚡️ Режим контртеррористической операции введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте, сообщил НАК.

20:17

20:13

Пожар в синагоге Дербента локализован — ТАСС со ссылкой на оперативные службы

20:10

В Дербенте опять слышна стрельба, сообщает Baza. «Очевидцы сообщают о перестрелке на улице Таги-Заде», — говорится в сообщении Telegram-канала.

20:07

Информация о том, что в Дербенте убит второй священнослужитель, не подтверждена — МВД по Республике Дагестан

20:06

Автомобиль полицейских горит на улице Орджоникидзе в Махачкале.

20:04

Оперативный штаб создан после стрельбы в Дербенте и Махачкале, объявлен план «Перехват», сообщил глава республики Сергей Меликов.

20:02

Один человек убит, еще трое получили ранения в результате стрельбы близ КПП на росийско-абхазской границе, сообщили в Управлении внутренних дел Гагрского района Абхазии.

20:01

20:00

В Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили в НАК.

19:58

Священнику Николаю Котельникову перерезали горло — Shot

19:54

⚡️ Двое нападавших в Дагестане ликвидированы, сообщает МВД Дагестана.

«Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями», — говорится в сообщении ведомства.

19:53

⚡️ Еще одна перестрелка произошла на границе Абхазии и России, есть погибший и раненые, все участники — граждане Абхазии, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главу МВД республики

19:52

СК возбудил дело о теракте по фактам вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте, сообщили в ведомстве.

19:48

Синагога горит после нападения в Дербенте.

19:46

В Дербенте в ходе нападения на церковь Покрова Пресвятой Богородицы был убит настоятель протоиерей Николай Котельников. Об этом «Газете.Ru» сообщила жительница Дербента Анастасия (имя изменено) со ссылкой на супругу священнослужителя.

«К сожалению, я нахожусь не в Дербенте. Но моя мама очень близка с семьей батюшки. Буквально сегодня она тоже была в церкви, но успела уйти до этих событий. После информации об убийстве батюшки позвонила матушке, чтобы узнать, правда или нет. Она сказала, что за 20 минут до этих событий вышла в магазин, а когда вернулась там уже была перестрелка. Ей сообщили, что батюшка был убит. Другой информации у меня, к сожалению, нет. Но речи о том, что он жив — тоже нет», — рассказала Анастасия.

19:44

19:42

❗️ Убиты священник в церкви в Дербенте и охранник церкви в Махачкале, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Хадулаев.

19:40

Полицейские Дагестана обратились к жителям Махачкалы с просьбой оставаться дома.

19:33

⚡️ Боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале — МВД Дагестана

19:06

⚡️ Один полицейский убит, шестеро ранено в результате нападения неизвестных на пост ДПС в Махачкале – МВД Дагестана

18:52

Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле «Фольксваген Поло» белого цвета с госномером 921 — МВД Дагестана

18:50

⚡️ Один полицейский погиб, один ранен в результате обстрела синагоги и церкви в Дербенте, сообщило МВД Дагестана.

«По информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», — говорится в сообщении.

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