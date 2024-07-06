Дагестанского чиновника, чьи дети участвовали в терактах, подозревают в хищении

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в терактах в регионе, предварительно, подозревают в хищении около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Издание подчеркивает, что Омаров вступил в сговор с главным редактором издания МБУ «Редакция газеты «К изобилию». С 2016 по 2022 год они трудоустраивали местных жителей на различные должности. Деньги, которые должны были уйти на их зарплату, зачислялись на разные счета. По предварительной версии, их использовали для оплаты личной охраны Омарова.

В публикации подчеркивается, что было возбуждено уголовное дело за отмывание денежных средств в крупном размере.

До этого Омарова задержали на следующий день после выхода из СИЗО.

Накануне стало известно, что Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство.

Бывший чиновник является отцом двух боевиков, устроивших теракт в Дагестане 23 июня. На допросе он признавался, что в течение нескольких лет знал об исповедовании его сыновьями ислама радикального толка (ваххабизма).

Ранее женам арестованных братьев Омаровых в Дагестане разрешили передать им вещи.