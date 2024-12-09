Экс-главу Феодосии приговорили к колонии общего режима по делу о коррупции

Бывшего главу администрации города Феодосии приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о коррупции и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по Крыму.

«Он признан виновным в превышении должностных полномочий, мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере, вымогательстве и получении взятки за совершение главой органа местного самоуправления бездействия в пользу взяткодателя, его сожительница – в групповом мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году действующий глава Феодосии знал, что один из местных жителей хотел оказать благотворительную помощь беженцам в виде предоставления жилья. После этого экс-глава незаконно оформил документы купли-продажи помещения на свою 31-летнюю сожительницу. Фигуранты дела причинили ущерб владельцу помещения в размере 7 млн 397 тыс. рублей.

В ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для выдвижения обвинения.

До этого генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что прокуратура РФ добилась взыскания около 800 млрд рублей с коррупционеров за последние пять лет. По его словам, за это время прокурорами было предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества.

Ранее Краснов раскрыл число обнаруженных фактов получения взяток в РФ.