Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу Феодосии приговорили к колонии общего режима по делу о коррупции

СК: экс-главу Феодосии приговорили к 8 годам колонии по делу о коррупции

close
Shutterstock

Бывшего главу администрации города Феодосии приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о коррупции и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Telegram-канале СК по Крыму.

«Он признан виновным в превышении должностных полномочий, мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере, вымогательстве и получении взятки за совершение главой органа местного самоуправления бездействия в пользу взяткодателя, его сожительница – в групповом мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году действующий глава Феодосии знал, что один из местных жителей хотел оказать благотворительную помощь беженцам в виде предоставления жилья. После этого экс-глава незаконно оформил документы купли-продажи помещения на свою 31-летнюю сожительницу. Фигуранты дела причинили ущерб владельцу помещения в размере 7 млн 397 тыс. рублей.

В ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для выдвижения обвинения.

До этого генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что прокуратура РФ добилась взыскания около 800 млрд рублей с коррупционеров за последние пять лет. По его словам, за это время прокурорами было предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества.

Ранее Краснов раскрыл число обнаруженных фактов получения взяток в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами