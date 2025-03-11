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Назван новый глава Ростова-на-Дону

Гордума Ростова-на-Дону избрала главой администрации города Александра Скрябина
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Пресс-службы администрации Ростова

Гордума Ростова-на-Дону избрала главой администрации города Александра Скрябина. Об этом сообщает в Telegram-канале портала 161.ru.

Скрябин был избран на пост мэра единогласно. До этого он исполнял обязанности главы администрации, но вместе с другими 11 кандидатами участвовал в конкурсном отборе.

19 февраля бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева пригласили на опрос в Следственный комитет. По данным источника портала 161.ru в силовых структурах, чиновника вызвали как свидетеля в рамках уголовного дела, связанного с закупками донского минтранса, в том числе в рамках проекта «Западная хорда». По данным журналистов, Голубев ушел в отставку после обысков, которые были проведены у него из-за дела по Западной хорде — участка Ростовского транспортного кольца, который должен соединить развязку на дороге Ростов — Таганрог с мостом через реку Дон на улице Всесоюзной.

Ранее губернатор Вологодской области назвал «грязными фейками» слухи про него и наркотики.

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