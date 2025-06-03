В Рособрнадзоре отреагировали на публикацию вариантов ЕГЭ по обществознанию

Публикации фото вариантов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в интернете не являются утечкой, поскольку они появляются после самих экзаменов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Рособрнадзор.

«Технология передачи КИМ устроена таким образом, что «слить» их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет», — сказали в ведомстве.

3 июня Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что утром в день проведения ЕГЭ по обществознанию в сети появились варианты заданий. Один из репетиторов рассказал каналу, что сканы заданий были опубликованы около 10:30 утра по московскому времени, незадолго до начала экзамена по обществознанию. Он предположил, что эти материалы могли быть куплены. Мужчина добавил, что некоторые вопросы полностью совпали с теми, что были на реальном экзамене.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ.