Стало известно о «сливе» ЕГЭ по обществознанию в день сдачи

Утром в день проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию в сети появились варианты заданий. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Слив разошелся по школьным чатам, пока его не начали срочно удалять. Неизвестно, во сколько именно он впервые появился в сети и сколько учеников успело ознакомиться с ним перед экзаменом», — сказано в посте.

Один из репетиторов рассказал каналу, что сканы заданий были опубликованы около 10:30 утра по московскому времени, незадолго до начала экзамена по обществознанию. Он предположил, что эти материалы могли быть куплены. Мужчина добавил, что некоторые вопросы полностью совпали с теми, что были на реальном экзамене.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ.