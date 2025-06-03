В СК раскрыли число пострадавших при подрыве мостов в Брянской и Курской областях

СК: при подрыве мостов в Брянской и Курской областях пострадали 113 человек

В результате подрыва мостов в Брянской и Курской областях пострадали 113 человек, в том числе дети. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — говорится в сообщении.

Также Следственный комитет России классифицировал подрывы мостов в российских регионах как теракты. Следователи уже завершили первоначальные действия — изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями, под которым проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области. ЧП произошли накануне переговоров России и Украины в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня.

Ранее Рубио отреагировал на подрывы мостов в Брянской и Курской областях.