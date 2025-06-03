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Общество
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Стали известны подробности освобождения от должности замминистра МЧС

ТАСС: замглавы МЧС Денисов написал рапорт об отставке по собственному желанию
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Максим Богодвид/РИА Новости

Освобожденный указом президента от должности заместителя министра МЧС РФ генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

«Денисов, курировавший в МЧС Главное управление пожарной охраны, написал рапорт об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию», — заявил информатор.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра МЧС Илью Денисова.

Службу в органах гражданской обороны Денисов начал в 1995 году. Он прошел путь от начальника военной команды противопожарной защиты до заместителя министра МЧС России. С 2015 по 2019 год руководил Главным управлением МЧС по Москве.

С 3 июля 2019 года Денисов занимал должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В этой роли он курировал работу пожарно-спасательных подразделений, кадровую политику и идеологическую работу министерства.

Ранее Путин освободил от должности замминистра юстиции.

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