Грузия предлагает упростить проживание в стране IT-специалистов

Власти Грузии хотят упростить получение вида на жительство (ВНЖ) для специалистов в IT-технологиях. Об этом сообщается в уведомлении на сайте грузинского парламента.

Согласно сообщению, предлагается внести изменения в закон Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» — кандидат на получение ВНЖ для облегченной процедуры должен будет представить справку о регистрации в Грузии малого бизнеса, данные о том, что он работает в сфере IT не менее двух лет, а также справку о годовом доходе, который должен превышать $25 тыс.

Тем, кто соответствует подобным требованиям, вид на жительство будет выделяться на три года с возможностью продления — но не более четырех раз. В том случае, если иностранец будет находиться не на территории Грузии на протяжении более полугода (более 183 дней), то ВНЖ будет аннулировано.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что IТ-отрасль уверенно укрепляется в России.

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