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Мишустин рассказал об укреплении IT-отрасли в России

Мишустин заявил, что IТ-отрасль уверенно укрепляется в России
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IТ-отрасль уверенно укрепляется в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), его слова приводит RT.

«В России этот сектор уверенно укрепляется», — сказал он.

Мишустин отметил, что России есть чем гордиться в цифровой сфере, и страна готова делиться лучшими практиками с партнерами.

29 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что количество IT-специалистов в России составляет более миллиона человек, но спрос на них сохраняется.

По словам министра, за последние пять лет в сфере IT количество работников увеличилось на 50%. Шадаев отметил, что главная проблема заключается в том, что очень много специалистов начального уровня — джунов, а стране нужны сильные разработчики с опытом работы — мидлы.

Ранее Путин поддержал создание раздела «Россия — страна возможностей» на «Госуслугах».

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