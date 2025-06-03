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Петербурженка попала в больницу, подавившись мандарином, и не выжила

SНОТ: в Петербурге женщина подавилась мандарином, ее не спасли
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Depositphotos

Жительницу Петербурга госпитализировали после того, как она попробовала мандарин. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в квартире на Бухарестской улице. По данным Telegram-канала, во время еды 64-летняя женщина поперхнулась, у нее стали проявляться проблемы с дыханием. В какой-то момент пострадавшая даже потеряла сознание.

Прибывшие на место медики направили ее в больницу, где специалисты в течение нескольких дней оказывали ей помощь.

«Все эти дни она была под наблюдением врачей, дышала через трубочку», – сообщается в публикации.

Спустя неделю у пациентки появились осложнения, спасти ее не удалось.

До этого в Кузбассе 12-летняя девочка подавилась попрыгунчиком. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка, которая услышала странные звуки в ванной. Вскоре она обнаружила лежащую на полу внучку. Медикам спасти ее не удалось.

Ранее в Москве очевидцы спасли ребенка, подавившегося конфетой.

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