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В российском поселке 12-летняя девочка не выжила, подавившись попрыгунчиком

В Кузбассе девочка подавилась попрыгунчиком и не выжила
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Pixabay

В Кузбассе 12-летняя девочка не выжила, подавившись попрыгунчиком у себя дома. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 мая в квартире по улице Вокзальной в поселке Промышленном. Девочка находилась дома вместе с бабушкой. Женщина услышала шум в ванной комнате и обнаружила ребенка, который задыхался, держась за шею. Во рту у девочки находился попрыгунчик. Несмотря на попытки извлечь инородный предмет, спасти ребенка не удалось.

Следственными органами организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

До этого в Петербурге восьмилетний школьник попал в реанимацию из-за проглоченной батарейки. Инородное тело застряло у него в пищеводе.

Ранее в Бурятии двухлетняя девочка отравилась, случайно выпив техническую жидкость.

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