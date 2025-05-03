В Москве ребенок едва не задохнулся, подавившись конфетой

В Москве очевидец спас мальчика, который подавился карамелькой в пункте выдачи заказов. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на глазах у посетителей пункта выдачи заказов. Маленький мальчик находился на ПВЗ вместе с матерью и случайно подавился конфетой. Женщина пыталась помочь сыну, постукивая его по спине, но стало только хуже.

На помощь пришли другие посетители, перевернули мальчика вниз головой, и он смог выплюнуть инородное тело.

До этого сообщалось, что в Татарстане школьник проглотил колпачок от ручки и попал в больницу. Школьник поступил в больницу с пневмонией, в ходе обследования в легком ребенка было обнаружено инородное тело. Выяснилось, что мальчик случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки. Под общим наркозом инородное тело успешно удалили. Несколько дней маленький пациент находился под медицинским наблюдением, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Волгограде двухлетний мальчик разгрыз ртутный градусник и оказался в больнице.