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Экоактивисты планируют блокировать дорогу во время саммита НАТО в Гааге

Экоактивисты заблокируют трассу в Гааге во время саммита НАТО
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Alberto Pezzali/AP

Климатические активисты движения Extinction Rebellion планируют заблокировать автотрассу А12 в Нидерландах во время проведения саммита НАТО 25 июня. Об этом сообщается на сайте движения, передает РИА Новости.

Саммит пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге.

Активисты требуют остановить расизм и фашизм, а также «порчу климата».

По словам представителя экоактивистов Розмарейн ван 'т Эйнде, пока правительства западных стран обсуждают все большие расходы на вооружения, Израиль продолжает совершать преступления в отношении народа Палестины.

Она добавила, что саммит альянса является идеальным моментом, чтобы потребовать серьезных изменений.

В мае активисты «Последнего поколения» (The Last Generation) приклеили себя к проезжей части в Польше и обвинили в превышении полномочий сотрудников экстренных службы, которые помогли им освободиться. Miejski Reporter писал, что пожарные использовали для освобождения протестующих пневмомолот.

Ранее полиция Нидерландов задержала около 700 человек во время протеста экоактивистов.

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