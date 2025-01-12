Полиция Нидерландов задержали около 700 человек во время протеста экоактивистов

Около 700 человек задержали во время протеста экоактивистов в Гааге

Около 700 человек задержали во время протеста климатических активистов на автотрассе в районе Гааги. Об этом сообщает Dutch News.

Акция протеста привела к пробкам на дорогах и увеличению времени в пути для машин скорой помощи и других экстренных служб. Сотрудникам полиции пришлось применять водометы.

Многих активистов задержали и увезли к местному футбольному стадиону, после чего отпустили. За правонарушения были арестованы только 12 человек. Их доставили в полицейский участок.

Недавно польская телеведущая и модель Мариана Шрайбер обрызгала из огнетушителя экоактивистов организации Ostatnie pokolenie, которые устроили акцию протеста в Варшаве.

Тем временем бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) призвало бельгийцев не следовать призывам экоактивистов есть еловую хвою.

Ранее экоактивисты разбили лагерь у здания МВД в Риме.