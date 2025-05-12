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Экоактивисты приклеили себя и пожаловались на спасателей, которые помогли им освободиться

В Польше активисты приклеили себя к проезжей части и пожаловались на спасателей
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Активисты «Последнего поколения» (The Last Generation) приклеили себя к проезжей части в Польше и обвинили сотрудников экстренных службы, которые помогли им освободиться из ловушки, в превышении полномочий. Об этом сообщает Miejski Reporter.

В начале мая экоактивисты неоднократно перекрывали варшавские магистрали, приклеивая себя к асфальту суперклеем. Так, 9 мая они остановили движение на на трассе S8, в результате чего образовалась 15-километровая пробка, а для освобождения протестующих пожарным пришлось использовать пневмомолот. После акции некоторых участников доставили в психиатрические больницы в отдельных машинах скорой помощи, а дорожные рабочие отремонтировали поврежденный участок дорожного полотна.

В своем заявлении представители The Last Generation отметили, что во время акции окружающие проявляли в отношении протестующих «словесную агрессию и физическое насилие», силой стаскивая их с дороги. Также, по мнению активистов, акции, прошедшие 5, 6 и 7 мая, прошли с превышением полномочий со стороны экстренных служб. В организации заявили, что полиция и медики во время протестов применяли опасные методы, в том числе использовали растворители для отклеивания, чем угрожали здоровью протестующих.

Активисты подчеркивают, что их действия — мирная форма гражданского неповиновения, и полиция должна обеспечивать их безопасность, а не подвергать опасности.

Ранее в Париже украинские активисты попытались сорвать «Бессмертный полк».

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