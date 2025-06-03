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Общество
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В ГД предложили изменить права наследования пенсий в России

Депутат Гаврилов предложил расширить права наследования накопительной пенсии
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Максим Блинов/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ), член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов назвал актуальным пересмотр порядка наследования пенсионных накоплений. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат напомнил, что сейчас наследование накопительной пенсии возможно в случае, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства к наследникам не переходят.

По мнению Гаврилова, расширение прав наследования, включая больше возможностей для получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделает систему более привлекательной и мотивирует людей добровольно участвовать в ней.

Депутат также предложил разрешить гражданам досрочно снимать сбережения в особых случаях. Например, если они тяжело больны, потеряли трудоспособность или долго не могут найти работу.

В конце мая эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявлял, что для получения в старости 150 тысяч рублей ежемесячно необходим капитал в 36 млн рублей. Россиянин со средней зарплатой может накопить такую сумму за более чем 50 лет.

В январе эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова говорила «Газете.Ru», что россияне могут наследовать накопительную часть пенсии или долгосрочные сбережения.

Ранее эксперт назвал основания для приостановки выплаты пенсии.

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