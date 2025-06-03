Эксперт назвал основания для приостановки выплаты пенсии

В некоторых случаях выплату пенсии россиянам могут приостановить. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Случаи приостановления выплаты страховой пенсии перечислены в Федеральном законе «О страховых пенсиях». Например, такое происходит, если человек в течение полугода не получает средства ни через почтовое отделение, ни на дому.

Также, по словам эксперта, подобная ситуация возможна в случае, когда инвалид не явился в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.

Выплаты по потере кормильца могут поставить на паузу, если окончивший школу 18-летний гражданин не предоставил в Социальный фонд России справку об очном обучении в вузе или ссузе.

31 мая в Соцфонде рассказали, что средняя пенсия у женщин (23 249,58 рубля в месяц) в России выше, чем у мужчин (23 028,33 рубля в месяц). При этом на данный момент страховые пенсии по старости получают 33 379 424 россиянина, по инвалидности — еще 2 193 963 человека, а по потере кормильца — 1 456 262.

Ранее стало известно, что можно купить на среднюю пенсию.