Названа сумма, которая нужна для получения в старости 150 тыс. рублей ежемесячно

Чтобы в старости получать 150 тыс. рублей ежемесячно, потребуется капитал в 36 млн рублей. Россиянин со средней зарплатой может накопить такую сумму за более чем 50 лет, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Чтобы получать сумму, эквивалентную 150 тыс. рублей в месяц (в сегодняшних ценах), нужно иметь капитал, который будет приносить 1,8 млн рублей в год с поправкой на инфляцию. Реальная доходность (за вычетом инфляции), достижимая на нашем рынке на протяжении нескольких лет подряд, составит в лучшем случае 5% годовых. То есть нужный размер капитала — от 36 млн рублей. Если вам 40 лет и у вас вообще нет никаких сбережений или активов (второй квартиры, дачи или большой квартиры, которую можно разделить и вывести часть деньгами), то 36 млн (с учетом инфляции) со средней зарплатой вы будете копить более 25 лет, даже если всю зарплату будете инвестировать в ценные бумаги. Если не будете инвестировать (держать на вкладах или накопительных счетах), то потребуется более 50 лет», — отметил Селезнев.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей. По оценке кандидата экономических наук, доцента Института международных экономических связей Гульнары Фатхлисламовой, на среднюю пенсию россияне могут купить 2 кг говядины на кости, столько же рыбы, курицы, 240 г сливочного масла, 20 кг картофеля, 2,5 кг яблок, по 100 г карамели и печенья.

Ранее был назван размер пенсии по инвалидности.