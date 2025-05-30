«Никто развращать детей не собирается»: в Госдуме рассказали, зачем проверять репродуктивность дошкольников

Репродуктивное здоровье детей в России будут проверять начиная с шести лет, а с тринадцати проверки будут ежегодными, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. На вопрос о том, зачем такие проверки необходимы, «Газете.Ru» ответил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Никто развращать детей не собирается. Вопрос оценки репродуктивного здоровья стоит очень остро. Потому что если его не оценивать, мы не будем понимать, как его сохранять. В целом количество бесплодных пар у нас в Российской Федерации достаточно большое, и оно неизбежно растет. Поэтому оценку репродуктивного здоровья детей нужно делать как можно раньше. Сами методы оценки будут максимально деликатные», — сказал депутат.

По словам Леонова, государство должно понимать, какое поколение детей растет, и что нужно делать для того, чтобы их репродуктивное здоровье было на «максимально высоком уровне». Такая мера позволит выявить нарушения с детства и будет больше шансов вылечить бесплодие, заявил депутат.

«Когда они будут уже в репродуктивном возрасте, это позволит им иметь детей, потому что действительно проблема бесплодия — она очень серьезная, необходимо принимать меры. Для того, чтобы их принимать, нужно понимать, какая картина, какая ситуация и что к этому приводит. Поэтому такой мониторинг, он крайне необходим, и он будет только в плюс всем нам», — считает Леонов.

Депутат добавил, что проверки организуют на уровне государства, проверять детей будут бесплатно.

«Будет организована такая же диспансеризация, как и у взрослых, так как и у детей, туда включены определенный сбор параметров, которые необходимы для оценки репродуктивного здоровья», — заключил он.

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