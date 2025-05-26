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Валуйский округ Белгородской области остался без электроэнергии

Гладков: в Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии
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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

По словам главы региона, частично без света остается поселок Уразово, а полностью оказались обесточены села Двулучное, Логачевка, хутора Бережанка и Миронов.

Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.

Ранним утром 26 мая глава Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего без света остались села Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.

Днем в понедельник губернатор заявил о полном восстановлении электроснабжения в 13 населенных пунктах Грайворонского городского округа.

Вечером 25 мая Гладков сообщил, что в Новооскольском округе железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов временно прекращено. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее глава одного из округов Белгородской области решил покинуть пост.

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