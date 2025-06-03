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Политолог охарактеризовал переговорный процесс между РФ и Украиной в Стамбуле

Политолог Пинчук: переговоры в Стамбуле фиксируют позиции РФ и Украины
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Murat Gok/AP

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал прошедший в Стамбуле второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. По словам эксперта, на данном этапе идет процесс легитимизации и фиксации позиций сторон.

Киев, по его мнению, не пойдет на компромиссы, поскольку любое прекращение огня будет означать конец украинской государственности. Позиция России при этом последовательна, считает политолог.

«Россия заявляет о том, что она ставит перед собой цель устранить корень и предпосылки к этому конфликту. И поэтому варианты с точки зрения России — либо принимайте наши условия, либо мы проблемы будем решать военным путем, как это, собственно, происходит и произойдет в итоге — я в этом не сомневаюсь», — сказал Пинчук.

До этого в сети появился полный текст российского меморандума, который был передан украинской стороне во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Документ разделен на три части: «Основные параметры окончательного урегулирования», «Условия прекращения огня» и «Последовательность шагов и сроки их осуществления».

В меморандуме Россия, в частности, требует вывода украинских войск из РФ, а также отказа Украины от вступления в военные союзы и коалиции. Кроме того, Москва настаивает на запрете любой военной деятельности иностранных государств на территории республики.

Ранее стало известно о недовольстве Трампа ходом переговоров по Украине.

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