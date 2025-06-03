В Якутии самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Олекминска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом, когда самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Олекминска. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел 3 июня около 15:00 по местному времени (9:00 мск). Воздушное судно Ан-2 авиакомпании «Регион-Авиа» выкатилось за пределы ВПП после посадки.

Согласно сообщению прокуратуры, пассажиров на борту самолета не было, экипаж не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.

Полет проводился в рамках выполнения авиационных работ по наблюдению в пожароопасный период.

26 мая в аэропорту Киренск Иркутской области самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки из-за подлома передней стойки шасси. На борту находился 51 человек — пять членов экипажа и 46 пассажиров, никто не пострадал.

До этого пассажирский самолет, следовавший по маршруту Салехард — Тюмень, вернулся в аэропорт вылета из-за «небольших технических неполадок». Как рассказали пассажиры, после приземления воздушное судно очень медленно катилось до перрона аэропорта.

Ранее российские пилоты увидели НЛО на рейсе в Москву.