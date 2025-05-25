В следовавшем из Салехарда в Тюмень самолете возникли технические неполадки

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Салехард — Тюмень, вернулся в аэропорт вылета из-за «небольших технических неполадок». Об этом сообщил Telegram-канал «ЯМАЛ 89» со ссылкой на подписчиков.

В материале уточняется, что лайнер вылетел из Салехарда вечером 24 мая. Однако почти сразу после этого командир воздушного судна объявил, что на борту возникли технические неполадки, и заявил о необходимости вернуться в аэропорт вылета.

«Кружили мы примерно полчаса, после чего благополучно приземлились», — рассказали пассажиры лайнера.

По их словам, после приземления воздушное судно очень медленно катилось до перрона аэропорта. Весь процесс занял около 30 минут.

«В итоге улетели в тот же вечер, позднее», — добавили очевидцы.

23 мая самолет Ан-2, принадлежащий компании «Агат», при посадке в аэропорту на территории Томской области выкатился за боковую полосу. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что на борту находились три человека. Никто из них не пострадал. При этом комиссия Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта организовала расследование инцидента.

Ранее в Хабаровском крае самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности.