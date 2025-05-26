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Названа причина выкатывания самолета за пределы полосы в Иркутской области

Росавиация: в Киренске Ан-24 выкатился за посадочную полосу из-за поломки шасси

В аэропорту Киренск Иркутской области самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки из-за подлома передней стойки шасси. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, самолет выполнял рейс из Иркутска. На его борту находились 51 человек — пять членов экипажа и 46 пассажиров. По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, никто из них не пострадал.

На месте работают специалисты, которые проводят необходимые действия в рамках расследования авиационного происшествия в соответствии с установленными правилами.

Аэропорт Киренска временно закрыли для полетов — проводится эвакуация воздушного судна с летного поля.

По данным Telegram-канала SHOT, самолету уже более 50 лет — он был выпущен в 1973 году. По словам пассажиров, которые были на борту, в салоне якобы началось задымление. Люди рассказали, что после приземления они почувствовали жесткое торможение и запах гари от тормозных колодок. Через несколько секунд борт выехал за пределы ВПП.

Ранее российские пилоты увидели НЛО на рейсе в Москву.

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