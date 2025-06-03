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Общество
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Жители Подмосковья рассказали о взрыве

Прокуратура: выясняются обстоятельства взрыва в подмосковных Люберцах
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Прокуратура Московской области контролирует выяснение обстоятельств взрыва в поселке Томилино в Московской области. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что от местного жителя около 23 часов 45 минут 2 июня 2025 года поступило сообщение о громком хлопке за домом в мкр. Птицефабрика р.п. Томилино», — сказано в сообщении.

Ведомство также контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

3 июня сообщалось, что в Томилино подорвались двое парней. По словам молодых людей, все случилось после того, как они открыли пакет, который якобы нашли за одним из домов. Пострадавшие были госпитализированы с открытыми переломами и рваными ранами.

1 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что житель Донецка пострадал при детонации взрывоопасного предмета. 57-летний мужчина получил тяжелые ранения, ему помогают медики.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Званное мужчина подорвался, подняв пакет на дороге. В результате взрыва 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.

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