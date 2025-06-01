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Житель Донецка подорвался на взрывоопасном предмете

Пушилин: житель Донецка тяжело ранен при детонации взрывоопасного предмета
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Житель Донецка пострадал при детонации взрывоопасного предмета. Об этом написал в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что речь идет о 57-летнем мужчине из Киевского района города. Он получил тяжелые ранения. Сейчас ему помогают медики.

По словам чиновника, ВСУ совершили на регион восемь вооруженных атак. При этом они использовали ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные беспилотники.

До этого Пушилин рассказал о роевых атаках FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) на Горловку. Город все еще подвергается обстрелам, а противник стал чаще использовать БПЛА: участились налеты на гражданские объекты. За последнюю неделю система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» перехватила 348, которые хотели атаковать Горловку.

Город находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия

Ранее в белгородском селе мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.

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