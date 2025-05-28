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Мужчина в Курской области подорвался, подняв пакет на дороге

В Курской области 36-летний мужчина подорвался, подняв на дороге пакет
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В селе Званном в Курской области мужчина подорвался, подняв пакет на дороге. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вчера в селе Званном Глушковского района местный житель на автодороге поднял пакет. В результате произошла детонация», — написал он.

Хинштейн уточнил, в результате взрыва 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Саперы каждый день обезвреживают десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов в приграничных районах Курской области, однако там до сих пор крайне небезопасно, рассказал врио губернатора региона.

Он также призвал граждан не возвращаться в свои дома, «пока там не станет полностью безопасно».

Накануне прокурор Курской области Алексей Цуканов сообщил, что судьба почти 800 человек из приграничных районов региона, включая детей, до сих пор остается неизвестной.

Ранее военный эксперт объяснил попытки прорыва ВСУ в Курскую область.

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