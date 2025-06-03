Двое мужчин подорвались в Московской области

Двое парней подорвались в поселке Томилино в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам молодых людей, все случилось после того, как они открыли пакет, который якобы нашли за одним из домов.

«Пострадавшие — 19-летний Кирилл и 23-летний Дмитрий. По одной из версий, они сделали самодельную взрывчатку и испытывали ее», — говорится в публикации.

Пострадавшие были госпитализированы с открытыми переломами и рваными ранами.

1 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что житель Донецка пострадал при детонации взрывоопасного предмета. 57-летний мужчина получил тяжелые ранения, ему помогают медики.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Званное мужчина подорвался, подняв пакет на дороге. В результате взрыва 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.