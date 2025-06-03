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Общество
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Одного из фигурантов дела о резне на вечеринке в Байкальске отправили под стражу

В Иркутской области арестовали фигуранта дела о резне в Байкальске

Суд избрал меру пресечения одному из обвиняемых по делу о поножовщине в Байкальске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Фигуранту обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя.

«Сегодня следствие ходатайствовало об избрании 24-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в ведомстве.

Несколько дней назад в Иркутской области задержали подозреваемых в продаже спиртных напитков школьникам, которые устроили вечеринку в Байкальске.

Сам инцидент произошел 28 мая. Подростки собрались, чтобы отметить день рождения знакомой, однако в какой-то момент 17-летний гость напал на сверстников с ножом. Предварительно, увидев полицейских, убийца открыл газ и устроил взрыв, во время которого сгорел дом.

В результате погибли четыре человека и сам нападавший, еще четверо попали в больницу. По данным СМИ, алкоголь несовершеннолетним купил 18-летний молодой человек.

Ранее женщина чудом спасла дочь, забрав ее с вечеринки с резней в Байкальске.

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