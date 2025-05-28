Стало известно, как подростки из Байкальска раздобыли алкоголь

Алкоголь для подростков в Байкальске Иркутской области, где на вечеринке в частном доме погибли пятеро и пострадали четверо подростков, приобрел 18-летний молодой человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

В заявлении говорится, что к трагедии привели два обстоятельства: бесконтрольное нахождение несовершеннолетних детей вдали от родителей, отсутствие контроля со стороны взрослых; второе — свободный доступ подростков к алкогольным напиткам, которые приобрел для них 18-летний молодой человек.

28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал» находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. В результате четверо несовершеннолетних погибли, и еще четверых доставили с различными травмами в медицинское учреждение. Подозреваемый предположительно поджег дом после нападения и погиб в результате пожара. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых человек.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что четверо детей находятся на стационарном лечении, состояние одного тяжелое, остальных — средней тяжести.

Ранее в администрации Байкальска назвали благополучной семью напавшего на сверстников подростка.