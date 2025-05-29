Задержаны причастные к инциденту с поножовщиной на вечеринке в Байкальске

В Иркутской области задержали двух подозреваемых по делу о незаконной продаже алкоголя детям в Байкальске. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) по региону в официальном Telegram-канале.

«‎Двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошены следователями СК», — говорится в сообщении.

Все произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что одна из погибших не должна была присутствовать на вечеринке. Мать девушки рассказала, что ее дочь училась в колледже олимпийского резерва и должна была уехать на учебу в Иркутск в ночь, когда все случилось, однако ее электричку отменили. Она приезжала в Байкальск, чтобы поддержать свою подругу, у которой умер отчим.

Ранее стало известно, что мать одного из байкальских подростков слышала по телефону, как ее сыну перерезали горло.