Женщина чудом спасла школьницу, забрав ее с вечеринки с резней в Байкальске

Мать запретила дочери ночевать в Байкальске и спасла от резни

В Байкальске мать спасла дочь, запретив ей оставаться в доме, где позже подросток убил сверстников. Об этом рассказала председатель СНТ «Горный Байкал» Юлия Рудь, ее цитирует Aif.ru.

По словам главы СНТ, мать одной из праздновавших девочек не разрешила ей остаться на ночь и увезла домой.

«Я не знаю, во сколько это было, в 11 или в 12 часов ночи, но факт остается фактом: девочка оказалась у себя дома. Таким образом мама, по сути, спасла ее», – рассказала Рудь.

Она добавила, что не считает «нормальным», когда дети в возрасте 12–13 лет ночуют не дома.

Резня в доме в СНТ «Горный Байкал» произошла накануне. Подростки собрались, чтобы отпраздновать день рождения сверстницы. В какой-то момент 17-летний гость напал на подростков и стал наносить им травмы ножом.

В результате пострадали четыре человека, еще пять, включая убийцу, умерли. Один молодой человек находится в больнице, в состоянии комы. Во время нападения школьник повредил ему легкое.

Ранее девушка случайно оказалась на вечеринке в Байкальске и стала жертвой 17-летнего подростка.