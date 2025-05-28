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В Иркутской области подросток с ножом убил четверых сверстников и погиб при пожаре

СК: под Иркутском подросток с ножом убил четверых сверстников и погиб при пожаре
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СК РФ

В городе Байкальске Иркутской области подросток с ножом убил четверых сверстников и скончался в результате пожара. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По версии следователей, в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал» находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. В результате четверо подростков погибли на месте, и еще четверых доставили с различными травмами в медицинское учреждение.

«Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства происшествия.

По информации Telegram-канала Babr Mash, подростки отмечали день рождения.

23 апреля сообщалось, что в Новой Москве суд арестовал двоих подростков, избивших в школе ученика за его внешний вид. Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, школьники посчитали, что пострадавший якобы выглядел как неформал. Восьмиклассник получил сотрясение головного мозга, перелом челюсти и потерял сознание на несколько часов. Его госпитализировали в отделение реанимации.

Ранее в Петербурге подростки ударили прохожего ножом в грудь.

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