В Госдуме готовят девять новых законопроектов по мигрантам

Депутаты Госдумы готовят девять новых законопроектов, направленных на изменение миграционного законодательства. Они затрагивают широкий спектр вопросов – от уточнения понятия «соотечественник» до национальных автономий, сообщил НСН зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

По словам депутата, девять законопроектов к рассмотрению готовит рабочая группа по миграционному законодательству под руководством Ирины Яровой. К наиболее важным документам Матвеев отнес внесенную им инициативу об уточнении понятия «соотечественник».

«Этот законопроект нужен для того, чтобы при выдаче российского гражданства можно было отсеять тех, кто не является соотечественниками, — пояснил он. — Второй момент связан с законопроектами о национально-культурных автономиях».

При этом депутат признал, что многие из проектов по вопросам мигрантов давно «лежат без движения», однако выразил уверенность, что и до них дойдет дело – в пример он привел закон о тестировании детей иностранцев на знание русского языка, который «двигался очень-очень плохо», но в конечном итоге был принят.

«В конце концов, удалось эту ситуацию переломить, в значительной степени потому, что лично [спикер Госдумы] Вячеслав Володин взял на себя ответственность за принятие этого законопроекта. Сейчас первые результаты показывают, что это была абсолютно правильная инициатива», — заявил Матвеев.

Напомним, с апреля текущего года в РФ вступили в силу новые правила приема в школы детей-мигрантов – теперь для зачисления в учебное заведение они должны сдавать экзамен на знание русского языка. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, из 1762 записавшихся на тестирование 81% было отказано в принятии документов. Сдавать его пришли 44 ребенка, а с заданиями справились лишь 27, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бастрыкин призвал ужесточить правила для мигрантов в России.