Названо число иностранцев, у которых с начала года не подтвердилось гражданство РФ

МВД: с начала года у 1,3 тысячи иностранцев не подтвердилось гражданство РФ

С начала этого года по итогам проверок российское гражданство не подтвердили у 1,3 тысячи иностранцев. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России, пишет ТАСС.

«С начала 2025 года были проведены проверки в отношении 86 тыс. лиц, тогда как за 4 месяца прошлого года — в отношении 48 тыс. лиц»‎, — рассказали в ведомстве.

Факт наличия гражданства, как уточняется, подтвердился у 85 тысяч человек.

В ведомстве уточнили, что, как правило, проверка проводится в случаях отсутствия сведений о приобретении российского гражданства лицом, получившим паспорт, а также информации, свидетельствующей о законности получения или прекращения гражданства России.

27 мая сообщалось, что регионы России хотят наделить правом самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов на своей территории. Проект закона, разработанного партией «Новые люди», предполагает, что субъекты РФ смогут по своей инициативе ограничивать количество мигрантов, живущих в одной квартире, а также вводить дополнительные нормы и требования, в частности – по владению русским языком. Кроме того, власти региона смогут вводить квоты на расселение мигрантов по районам.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сообщил, что депутаты готовят девять новых законопроектов, направленных на изменение миграционного законодательства. Они затрагивают широкий спектр вопросов – от уточнения понятия «соотечественник» до национальных автономий.

Ранее сообщалось, что некоторых мигрантов в РФ хотят освободить от экзамена по русскому языку.