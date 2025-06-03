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Общество
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Стример Губанов обжаловал статус иноагента

Стример Губанов подал иск к Минюсту с целью обжаловать статус иноагента
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Телеграм-канал Freeze Time

Известный российский стример Алексей Губанов, который был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, решил обжаловать этот статус. Как сообщает ТАСС, соответствующий иск уже подан в суд.

«Губанов А. А. подал исковое заявление к Министерству юстиции РФ. Беседа назначена судом на 11 июня на 9:45», — уточнили в судебных органах.

Блогер Губанов попал в список иноагентов 4 апреля этого года.

Он является популярным стримером, блогером и летсплейщиком, который завоевал популярность на платформах YouTube и Twitch. Его канал на YouTube под названием JesusAVGN был создан 3 мая 2012 года, а аккаунт на Twitch появился 16 августа. На данный момент у него около 1,8 миллиона подписчиков.

Накануне Московский городской суд признал законным еще один штраф в 45 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), назначенный ему за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете.

Ранее лидера «Ногу свело!» оштрафовали по иноагентской статье.

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