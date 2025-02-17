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Лидера «Ногу свело!» оштрафовали по иноагентской статье

Музыканта Покровского оштрафовали за отказ указать статус иноагента в соцсетях
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Суд оштрафовал российского музыканта, лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом) по «иноагентской» статье. Об этом сообщает ТАСС.

Покровский оштрафован за отказ указать статус иноагента в социальных сетях.

За нарушение статьи предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Это первый случай, когда Покровского привлекли к ответственности за отсутствие маркировки иноагента.

Максим Покровский был включен в реестр иностранных агентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.

Сейчас музыкант проживает в США.

В январе 2025 года Макс Покровский погасил налоги в России.

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