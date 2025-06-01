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Депутат рассказала о мерах поддержки семей с детьми в России

Депутат Буцкая: приоритетом государственной политики являются дети
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PH888/Shutterstock/FOTODOM

Приоритетом государственной политики России являются дети и семьи с детьми, это зафиксировано в Конституции, заявила «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она отметила, что в случаях возникновения тяжелых ситуаций государство всегда оказывается рядом.

«Кроме социальных мер поддержки, которые оказываются семьям в сложных жизненных ситуациях, есть еще и демографические меры поддержки, которые оказываются тем семьям, где планируется рождение ребенка или он уже родился. В комплексе это создает комфортную среду для семей с детьми», — сказала она.

По словам Буцкой, во всех развитых странах наблюдается проблема демографии.

«Рождаемость падает по всему миру, но в России выстраивается комплексная поддержка. Есть, например, единое пособие, которые выдается на каждого ребёнка в семье с доходом ниже прожиточного минимума на человек», — рассказала она.

Буцкая добавила, что существуют не только федеральные меры поддержки.

«Есть еще региональные меры поддержки и муниципальные. Работодатели соревнуются в демографических мерах поддержки сотрудникам, планирующим прибавление в семействе. Решаются не только такие вопросы, как дополнительный выходной день на 1 сентября для родителей первоклассников», — сказала она.

Также Буцкая отметила, что работодатели помогают решить и жилищный вопрос.

«Например, 11 июня мы планируем большой круглый стол «Семь путей решения одного жилищного вопроса». Мы соберем все меры поддержки, а затем покажем семьям, как ими можно эффективно пользоваться. Это делается для того, чтобы не стояли в очереди на квартиру годами, а уже в ближайшем будущем смогли иметь свою жилплощадь», — рассказала она.

Напомним, в России в рамках национального проекта «Семья» существует целый ряд мер поддержки семей с детьми, среди которых «Материнский капитал», «Единое пособие», «Пособие по беременности и родам» и другие.

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