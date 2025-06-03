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Общество
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В Новой Москве загорелся строительный рынок

Строительный рынок горит в Новой Москве на площади 400 кв. м
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МЧС России

В Новой Москве на строительном рынке «Молоток» (деревня Красная Пахра) произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, возгорание охватило торговые павильоны со стройматериалами, площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

«К тушению привлечены 22 специалиста и 8 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.

Подробности о причинах пожара и возможных пострадавших уточняются.

До этого в городе Рыльске Курской области был зафиксирован удар беспилотника по частному сектору, в результате начался пожар. Целью атаки стал частный жилой дом, в котором в результате обстрела началось возгорание. Службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению возгорания. Обошлось без пострадавших.

2 июня сильный пожар произошел на заводе красок «Пигмент» в поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленинградской области. Потенциально опасный дым растянулся на несколько километров, отметили очевидцы.

Ранее в Свердловской области произошел пожар на мусорном полигоне.

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