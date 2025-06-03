На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Курской области дрон ВСУ нанес удар по частному сектору

Хинштейн: в результате удара БПЛА по частному дому в Рыльске начался пожар
close
Telegram-канал Александр Хинштейн

В городе Рыльске Курской области был зафиксирован удар беспилотника по частному сектору, в результате начался пожар. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Целью атаки стал частный жилой дом, в котором в результате обстрела началось возгорание. Службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению возгорания. Обошлось без пострадавших.

«Враг продолжает свои подлые удары по нашей территории. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и берегите себя», — отметил Хинштейн.

Накануне сообщалось, что три объекта культурного наследия получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по центру Курска 30 мая.

До этого Хинштейн рассказал, что в результате ночной атаки вражеских беспилотников в Курской области повреждения получили 13 частных домов.

Ранее Херсонская область частично осталась без электричества из-за атак ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами