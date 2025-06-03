В Курской области дрон ВСУ нанес удар по частному сектору

Хинштейн: в результате удара БПЛА по частному дому в Рыльске начался пожар

В городе Рыльске Курской области был зафиксирован удар беспилотника по частному сектору, в результате начался пожар. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Целью атаки стал частный жилой дом, в котором в результате обстрела началось возгорание. Службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению возгорания. Обошлось без пострадавших.

«Враг продолжает свои подлые удары по нашей территории. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и берегите себя», — отметил Хинштейн.

Накануне сообщалось, что три объекта культурного наследия получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по центру Курска 30 мая.

До этого Хинштейн рассказал, что в результате ночной атаки вражеских беспилотников в Курской области повреждения получили 13 частных домов.

Ранее Херсонская область частично осталась без электричества из-за атак ВСУ.