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Общество
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В промзоне Ленобласти вспыхнул крупный пожар

В Петербурге поднялся крупный столб черного дыма из-за пожара в промзоне

Черный столб дыма поднялся на юго-востоке Петербурга из-за крупного пожара. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

По словам читателей «Фонтанки», горит завод красок «Пигмент» в Янино-1. Потенциально опасный дым растянулся на несколько километров, отметили очевидцы.

Научно-производственный комплекс порошковых красок «Пигмент» занимается производством порошковых красок, смол и лаков.

Источник 78.ru сообщил, что пожару присвоили второй ранг сложности. Детали произошедшего устанавливаются.

До этого в подмосковном Красногорске загорелся обувной склад. Сначала на территории производственного здания «Колесник» вспыхнул металлический ангар на 900 «квадратах», две хозпостройки и резиновая крошка. Затем огонь распространился на площади в 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 45 пожарных и 13 единиц техники.

В воскресенье, 25 мая, пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского в Королеве. Местные паблики писали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки.

Ранее в российском регионе засняли огромный столб дыма.

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